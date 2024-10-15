Сили оборони: Росіяни намагаються максимально активізуватися до холодів на Донеччині

Російські війська наразі не ведуть підготовки до погіршення погоди в Донецькій області та намагаються максимально активізуватись, поки не настали холоди, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині" , — заявила вона.

За словами Бобовнікової, окупанти максимально використовують артилерію, FPV-дрони та іншу зброю саме зараз – "в надії, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів".

Як повiдомлялось, минулої доби, 14 жовтня, на фронті зафіксовано 198 бойових зіткнень Сил оборони з російським військом.