Останній годинник Медведчука продали на аукціоні за 285 000 грн – АРМА

Останній годинник Медведчука "Dolce & Gabbana" продали за 285 000 гривень. Про це інформує голова АРМА Олена Дума, повідомляє Лівий берег.

"Останній годинник Медведчука пішов з молотка! Завершився аукціон на наручний годинник Dolce & Gabbana, що належав держзраднику" , – написала вона.

За лот змагалися 4 учасники.

Годинник продали за 285 000 грн. Вже реалізовано всі 20 годинників з колекції Медведчука.

Загальна сума від продажу колекції становить понад 7 млн грн.

АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України – закупівлю військових облігацій.

Нагадаємо, на початку вересня на аукціон виставили 20 дороговартісних годинників Медведчука. Їх продавали через "Прозорро.Продажі".

У перший день аукціону реалізували вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень.