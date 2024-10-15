Більшість українців за одну Православну церкву – опитування

В Україні продовжують існувати дві великі православні церкви. Українці хотіли б їх об'єднання на чолі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування КМІС.

За даними опитування, найбільше українців - 70% - вважають себе православними. Серед них найбільше - 56% серед усіх респондентів - зараховують себе до Православної церкви України (ПЦУ), що становить 81% серед усіх православних мешканців України.

Ще 7% зараховують себе до Православної церкви без конкретизації і 6% - до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Далі йдуть атеїсти (12%) та ті, хто зараховують себе до УКГЦ (7%). Інші варіанти обирали не більше 3% респондентів.

Одна церква

Більшість українців (61%) підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна церква. Не підтримують - 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

Серед можливих варіантів об’єднання найбільшою підтримкою користується підхід, коли ієрархи та прості священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ і стають її частиною. Всього 71% респондентів визначилися із своєю думкою з цього питання. Серед них більшість - 78% - підтримали загалом такий підхід (у перерахунку до всього населення це 55%).

Більшість респондентів вважають, що таке приєднання можливе лише для ієрархів та простих священників УПЦ МП, які не заплямували себе зв’язками з Росією. Цей варіант підтримують 47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання.

Варіант, коли просто всі ієрархи та священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ та стають її частиною, підтримали 8% серед усіх респондентів та 11% серед тих, хто визначився.

Глава церкви

На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної Православної церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній - 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної Церкви (76% серед тих, хто визначився із своєю думкою).

Далі йдуть такі варіанти, як інший ієрарх з України (8% серед усіх респондентів і 12% серед тих, хто визначився), Онуфрій (відповідно, 6% і 9%) та інший ієрарх з-поза меж України (2% і 3%). Третина респондентів відповіли, що у них немає сформованої позиції або що їм байдуже.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці 2023 року більшість опитаних в Україні ідентифікували себе із православ'ям (61%). Після початку повномасштабної війни Росії в Україні значно менше стало відносяться до вірних УПЦ Московського патріархату (з 13% у 2021 році до 6% у 2023 році).