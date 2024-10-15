У Дніпрі та частині області зникло водопостачання: що сталося

У Дніпрі та частині Дніпропетровської області у вівторок, 15 жовтня, частково зникло водопостачання. Причиною цього стали ремонтні роботи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука у Telegram.

Сьогодні на Аульському водоводі проводяться ремонтні роботи. У зв'язку з цим можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Зокрема, у населених пунктах Камʼянське та Верхньодніпровськ.

Він також попередив про перебої з водою у частині Дніпра.

"Прошу вас заздалегідь подбати про запас питної води. Всі відповідні фахівці працюють над усуненням неполадок" , - зазначив Лукашук.

За словами голови Дніпропетровської облради, постачання води відновлять до кінця дня.

Нагадаємо, восени фахівці фіксували забруднення води у річках Сейм та Десна на території Сумської, Чернігівської та Київської областей. На тлі цього у Києві почали більше перевіряти якість води і підготувалися до надзвичайних ситуацій.

Як стало відомо, вода у річках була забруднена через скидання нечистот цукровим заводом у російському місті Тьоткіно.