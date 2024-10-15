Міністри оборони країн НАТО обговорять прогрес у підтримці Україні

Попри перенесення зустрічі лідерів у форматі Рамштайн голови оборонних відомств НАТО зустрінуться у Брюсселі цього тижня, де розглянуть поточний стан виконання зобов’язань партнерів України щодо постачання систем озброєння. Про це розповів старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер, повідомляє Укрінформ.

"Ми дуже уважно стежимо за розвитком подій (щодо стану поточної військової допомоги Альянсу Україні – ред.), і я впевнений, що це та інші зобов’язання у ключових пріоритетних сферах будуть переглянуті цього тижня на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, в якій візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров, в рамках зустрічі Ради Україна-НАТО. Як відомо, зустріч у форматі "Рамштайн" довелося перенести. Сторони розглядатимуть наші позиції щодо систем ППО та інших пріоритетів" , – повідомив Тернер.

Дипломат заявив, що і на Вашингтонському саміті, і згодом домовилися зробити спільними зусиллями багато речей.

"У верхній частині цього списку заходів, складеного у Вашингтоні, було колективне зобов’язання членів Альянсу надати Україні цього року військової допомоги мінімум на 40 мільярдів євро" , – заявив дипломат.

Він нагадав, що для координації допомоги Україні у Вісбадені було започатковано Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), висловивши сподівання, що протягом кількох місяців Центр запрацює на повну силу.