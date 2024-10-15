Нацполіція: Всі повідомлення про замінування 14 жовтня виявилися неправдивими
Усі повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Національна поліція України.
14 жовтня по всіх регіонах України на електронні адреси органів влади, шкіл, бізнес-центрів, готелів, редакцій ЗМІ (зокрема "Українська правда"), посольств та інших об’єктів і відомств масово надійшли повідомленням про "загрозу терористичного акту" та "замінування".
"Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування – всі вони виявились хибними.
Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів".
У поліції повідомили, що переважна більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель.
Передісторія:
- Відправник листів про масове мінування по всій Україні 14 жовтня заявив, що винні у цьому журналістки "Радіо Свобода", які зробили розслідування про про те, як російські спецслужби вербують українців – у тому числі неповнолітніх – за гроші для підпалів автомобілів українських військових.
- За даними "Радіо Свобода", у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за повідомлення про мінування активно закликають палити авто українських військовослужбовців, а представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією "вбивства за винагороду" високопосадовців.