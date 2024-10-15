У Чернігові розпочався опалювальний сезон: коли почнуть подавати тепло до житлових будинків

У вівторок, 15 жовтня, опалювальний сезон почався у Чернігові. Тепло почали подавати до закладів соціальної інфраструктури – освіти та медицини, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако.

Уже в середу, 16 жовтня, тепло обіцяють почати подавати до житлових будинків. Олександр Ломако зазначає, що у місті близько 1300 багатоповерхівок й на подачу теплоносія знадобиться кілька днів.

Теплопостачальні підприємства закликають мешканців звертатися до аварійних служб у разі проблем із подачею тепла, починаючи з понеділка, 21 жовтня. Контактні телефони можна знайти на платіжних квитанціях.

Він також зазначає, що при підготовці до складного опалювального сезону, всі об'єкти теплогенерації забезпечені альтернативними джерелами живлення. Також триває встановлення когенераційних установок на певних об’єктах, що дозволить підвищити надійність постачання тепла. Частину котелень та теплових пунктів вже підключили до двох ліній електропередач.

Раніше повiдомлялось, що в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Згідно з чинним законом, вартість газу для населення не може перевищувати рівень лютого 2022 року. Компанія "Нафтогаз України" постачає газ 12,4 млн споживачів за ціною 7,96 грн за кубометр.

Мораторій триватиме до 2024 року, проте, за прогнозами Національного банку, з 2025 року можливе поступове коригування тарифів. Водночас за минулий рік тарифи на інші комунальні послуги, зокрема електроенергію, зросли на 63,6%.

Також ми писали, коли почнеться опалювальний сезон у різних регіонах країни. У більшості регіонів заявляють, що опалення увімкнуть після того, як середня температура повітря упродовж трьох діб поспіль не підвищуватиметься вище +8°C.

Однак протягом останніх кількох днів в Україні суттєво знизилася температура повітря й опалення вже почали вмикати у багатьох містах країни. Так, у понеділок, 14 жовтня опалювальний сезон почали у Борисполі, також опалення почали вмикати у Вінниці.