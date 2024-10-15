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Євросоюз розпочав фактичні переговори про вступ з Албанією

Євросоюз розпочав фактичні переговори про вступ з Албанією
Фото: Рixabay

У вівторок у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів – це є початком фактичних переговорів про членство країни. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, повідомляє Європейська правда.

Зустріч відкрила переговори з Албанією по Кластеру 1: Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:

  • Функціонування демократичних інститутів;
  • Реформа державного управління;
  • Розділ 23 – Судова влада та фундаментальні права;
  • Розділ 24 – Юстиція, свобода та безпека;
  • Економічні критерії;
  • Розділ 5 – Державні закупівлі;
  • Розділ 18 – Статистика;
  • Розділ 32 – Фінансовий контроль.

Делегацію Європейського Союзу очолював угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто від імені угорського головування в Раді Європейського Союзу, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Албанську делегацію очолював Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії.

"Албанія демонструє хороші результати в процесі вступу до ЄС, і з відкриттям першого, фундаментального розділу переговорів про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях щодо розширення.

Одним з ключових пріоритетів угорського головування є просування розширення ЄС, оскільки Європейський Союз потребує нового імпульсу, свіжої енергії та нових перспектив, які можуть забезпечити Західні Балкани. Я сподіваюся на подальший прогрес Албанії на шляху до членства в ЄС", – заявив Сійярто.

Наприкінці вересня стало відомо, що шлях Албанії до ЄС буде відокремлений від шляху Північної Македонії – досі дві країни рухалися разом.

Шлях двох західнобалканських країн до членства в ЄС був пов'язаний з початком переговорів, офіційно розпочатих влітку 2022 року. Однак через суперечки між Скоп'є та Болгарією фактичне відкриття розділів затримується без кінця, що безпосередньо впливало на прогрес Тирани.

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