В Україні стартує експериментальний проєкт з онлайн-рекрутингу в «Дії»

Уряд погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо запуску експериментального проєкту з рекрутингу громадян України в електронній формі. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє ЛігаБізнес.

Проєкт триватиме два роки, і участь у ньому зможуть взяти українці віком від 18 до 55 років, які не проходять військову службу та не перебувають під мобілізацією.

Новий механізм рекрутингу дозволить обирати військову частину та спеціальність, а також подавати заяву на контрактну службу через портал "Дія", включно з мобільним застосунком.

Нагадаємо, у вересні Міноборони анонсувало, що сервіс рекрутингу у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стане доступний у жовтні.

У Міноборони заявляли, що у середньому щомісяця в Україні до армії рекрутують понад 6000 людей.