Продажі електромобілів у світі зросли на понад 30% у вересні

Світові продажі повністю електричних (BEV) та гібридних авто (PHEV) зросли на 31% у вересні 2024 року, бо Китай перевершив рекордні продажі серпня, а Європа відновила зростання. Про це йдеться в повідомленні компанії з дослідження ринку Rho Motion, повідомляє ЛігаБізнес.

Продажі електромобілів – як повністю електричних (BEV), так і гібридних (PHEV) – досягли 1,7 млн у вересні 2024 року по всьому світу.

Продажі в Китаї минулого місяця підскочили на 47,9% і досягли 1,12 млн автомобілів, тоді як у США і Канаді вони зросли на 4,3% до 150 000.

У Європі продажі електромобілів зросли на 4,2% – до 300 000 одиниць.

Rho Motion очікує, що продажі електромобілів у Європі досягнуть 3,78 млн одиниць у 2025 році й 9,78 млн одиниць у 2030 році.

Китайські автовиробники прагнуть збільшити свої продажі в ЄС, попри імпортні мита до 45% і на тлі охолодження світового попиту на електромобілі.