Чехія поверне в РФ посла, якого відкликали через вторгнення в Україну

Новим послом Чехії у Москві стане Даніель Коштовал, колишній заступник міністра оборони, повідомляє Європейська правда.

Новий посол повинен вступити на посаду в перші місяці 2025 року. Попередній посол Чехії в Росії Вітезслав Півонька залишив свою посаду наприкінці травня.

"Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки – Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії" , – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.

Коштовал працює в Міністерстві закордонних справ з 1996 року на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн.

У 1998-2002 роках працював у Постійному представництві Чеської Республіки при Північноатлантичному альянсі (НАТО). З 2003 по 2006 рік він вже працював у посольстві в Москві, а потім у посольстві у Вашингтоні.

У 2013 році став першим заступником міністра оборони. Згодом, до кінця 2018 року, був заступником міністра оборони з питань стратегії, зовнішніх відносин та планування, а потім з питань озброєнь та закупівель.

З 2018 року посол Півонька працював у Росії, але з 2022 року він перебуває в Празі, і Чехія відтоді представлена дипломатами нижчого рівня. Посольство зараз очолює тимчасовий повірений у справах Ян Ондржейка.

Чеська Республіка має напружені дипломатичні відносини з Росією з 2021 року після того, як чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб були причетні до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у Злінському краї у 2014 році. Кількість російських дипломатів у Чехії знову зменшилася після російського вторгнення в Україну два роки тому. Минулого року в посольстві Росії в Празі працювало шість дипломатів.