З проєкту держбюджету прибрали повернення дорожнього фонду – нардеп
На робочій групі з бюджету на 2025 рік підтримали правку про скасування повернення дорожнього фонду. Про це заявив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.
"Зараз на робочій групі по бюджету підтримали правку Підласи-Забуранної про вилучення з Бюджету-2025 повернення дорожнього фонду", - написав він.
За словами Железняка, таким чином всі гроші з акцизу на пальне підуть на армію.
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів вважають, що відновлення асигнувань на дорожній фонд у 2025 році сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів.