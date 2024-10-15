З проєкту держбюджету прибрали повернення дорожнього фонду – нардеп

На робочій групі з бюджету на 2025 рік підтримали правку про скасування повернення дорожнього фонду.﻿ Про це заявив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"Зараз на робочій групі по бюджету підтримали правку Підласи-Забуранної про вилучення з Бюджету-2025 повернення дорожнього фонду" , - написав він.

За словами Железняка, таким чином всі гроші з акцизу на пальне підуть на армію.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів вважають, що відновлення асигнувань на дорожній фонд у 2025 році сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів.