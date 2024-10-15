У Херсонській області збільшили тривалість комендантської години
На Херсонщині з 15 жовтня змінена тривалість комендантської години – тепер вона розпочинається о 20 годині та закінчується о 6 ранку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила поліція Херсонської області.
"Рішенням Ради оборони Херсонщини відсьогодні змінено тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься о 20:00 та закінчуватиметься о 06:00".
У поліції нагадали, що під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також рухатися по області транспортом або пішки, суворо заборонено.
З 1 квітня комендантська година на Херсонщині діяла з 21:00 до 05:00. Це було пов’язано зі збільшенням світлового дня.
Передісторія:
- З 28 серпня комендантську годину посилили у Покровській громаді та в самому місті Покровську. Обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.
- Комендантську годину посилили у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громадах Донецької області діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади Донеччини – з 17:00 до 9:00.
- 13 серпня влада Харківської області подовжила комендантську годину для 201 населеного пункту у прикордонних районах – вона діятиме 16 годин на добу – з 17:00 до 09:00.