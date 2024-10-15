Гральний бізнес збільшив сплату податків на 83% у вересні - Гетманцев

Надходження від грального бізнесу у вересні 2024 року склали 1,8 млрд гривень, що на 83,2% або на 0,8 млрд гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

У складі надходжень левову частку — 1,3 млрд гривень — займає податок на прибуток. Обсяги його сплати зросли в 2,6 раза порівняно з вереснем 2023 року.

Загалом за 9 місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 13,5 млрд гривень, що у 2 рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.