"Укргідроенерго" поки не буде судитися з Росією за знищення Каховської ГЕС

"Укргідроенерго" скасувало тендер на юридичне представництво компанії у міжнародному арбітражі з питань відшкодування втрат, спричинених знищенням росіянами Каховської гідроелектростанції, повідомляє Укрінформ.

"Це рішення було прийнято для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України. Стратегія спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за завдані руйнування" , - пояснили у компанії.

Зазначається, що "Укргідроенерго" проведе додаткові консультації з урядом та іншими ключовими зацікавленими сторонами для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національного підходу, який координується у партнерстві з міжнародними союзниками України.

Компанія наголошує, що залишається відданою справі отримання повної компенсації за всі збитки, завдані війною, які включають не лише руйнування Каховської ГЕС, а й інших активів, по яких завдано понад 140 ракетних ударів.

Як повідомлялося, за оцінкою "Укргідроенерго", після деокупації території, де розташована Каховська гідроелектростанція, відбудувати об'єкт можна за 6-7 років.

Уночі 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.