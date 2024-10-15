США попередили Ізраїль про проблеми з постачанням зброї через ситуацію в Газі – ЗМІ

Якщо гуманітарна ситуація в секторі Гази найближчим часом не покращиться, американська військова допомога Ізраїлю може загальмуватись через судові позови, подані у США. Про це йдеться у листі державного секретаря США Ентоні Блінкен і шефа Пентагону Ллойда Остіна, який опублікував репортер Axios Барак Равід, повідомляє Європейська правда.

Американські посадовці в листі ізраїльським колегам висловлюють "глибоку стурбованість уряду США погіршенням гуманітарної ситуації в Газі" та закликають Ізраїль "вжити термінових і послідовних заходів" протягом жовтня.

Блінкен і Остін перераховують низку конкретних заходів для ізраїльської влади, пов’язаних із полегшенням доступу для гуманітарних вантажів до Гази, які повинні бути втілені протягом 30 днів.

"Нездатність засвідчити невідступне прагнення втілити ці заходи та підтримувати їхнє втілення може мати наслідки для політики США за програмою NSM-20 та відповідним законодавством" , – йдеться в листі.

NSM-20 – це меморандум Білого дому, який визначає умови експорту озброєнь за кордоном. Таким чином, у США попередили Ізраїль про можливі проблеми з військовою допомогою в разі погіршення гуманітарної ситуації в Газі.

У листі також цитується розділ 620i Закону про іноземну допомогу США, який обмежує військову допомогу країнам, що перешкоджають доставці американської гуманітарної допомоги.

Лист з'явився в той час, коли ізраїльські війська розширюють операції на півночі сектору Гази, а міжнародна спільнота занепокоєна ситуацією з доступом до гуманітарної допомоги в анклаві та забезпеченням цивільного населення їжею, водою і медикаментами.