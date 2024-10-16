ISW: Північнокорейські військові дозволять Путіну уникати мобілізації

Кремль, ймовірно, використовує угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю для того, щоб сформувати російські компенсаційні сили і забезпечити охорону кордонів. Це ще більше зміцнює зобов'язання очільника Росії Володимира Путіна уникати мобілізації якомога довше, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Українські видання повідомили 15 жовтня з посиланням на анонімні джерела військової розвідки, що російська 11-та повітряно-десантна бригада (ВДВ) формує "батальйон" чисельністю 3000 осіб, укомплектований громадянами Північної Кореї (чисельний склад значно перевищує чисельність батальйону).

За оцінками українських розвідувальних джерел, "батальйон", ймовірно, буде задіяний в оборонних операціях Росії в Курській області і що до 18 північнокорейських солдатів вже дезертирували зі своїх позицій в Брянській і Курській областях до того, як підрозділ був залучений до бойових дій.

ISW не може самостійно підтвердити правдивість цих повідомлень, але російські офіційні особи, зокрема, не заперечували їх 15 жовтня.

Путін вніс текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який обидві країни підписали в червні 2024 року, на ратифікацію до Державної думи Росії 14 жовтня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив у коментарі кремлівському виданню ТАСС, що договір між Росією та Північною Кореєю "недвозначний" у тому, що стосується "взаємного співробітництва у сфері оборони та безпеки".

Кремль, ймовірно, використовує положення угоди про "взаємну оборону", щоб надати юридичне обґрунтування розгортанню північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Росії у відповідь на вторгнення України в Курську область.

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що невеликий контингент північнокорейських військовослужбовців діяв поблизу окупованого Донецька.

Ключові висновки ISW за 15 жовтня: