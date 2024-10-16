"Хезболла" вдарила по Ізраїлю десятками ракет, є поранені

Терористи ліванського угруповання "Хезболла" вдарили по території Ізраїлю десятками ракет. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.﻿ Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Сирени у місті Цфат і околицях спрацювали близько 1:40 ночі, після того, як з Лівану було випущено близько 50 ракет.

Військові перехопили численні ракети, а також інші цілі, що впали у цьому районі.

Муніципалітет міста Цфат зазначили, що однак із випущених "Хезболлою" ракет потрапила у двір будинку на півночі міста, завдавши незначних пошкоджень.

Двоє людей отримали легкі поранення, коли переміщувалися до бомбосховища, і були доставлені в лікарню.

Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання "Хезболла".

Загострення ситуації на Близькому Сході

Між армією Ізраїля та бойовиками ісламського угруповання "Хезболла" тривають взаємні обстріли. Водночас, ЦАХАЛ продовжує наземну операцію в південних районах Лівану, намагаючись відтіснити терористів подалі від кордону з Ізраїлем.

Днями бойовики "Хезболла" атакували Ізраїль ударними дронами. Внаслідок масованого обстрілу поранень зазнали десятки людей.

Ізраїльський уряд закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану, оскільки "Хезболла" використовує їх як живий щит.

Тим часом Сполучені Штати вимагають від Ізраїлю покращити гуманітарну ситуацію в Секторі Газа, інакше Вашингтон обмежить військову допомогу.

Тель-Авів готовий обговорити анонсовані США ймовірні санкції.