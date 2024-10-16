КГВА: Усі безпілотники, які атакували Київ, знешкодили на підступах до столиці

Уночі російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, усі дрони знешкодили на підступах до столиці, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці! Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила".

За його словами, станом на 7:30 ранку, у Київській області ще фіксуються російські дрони і працює ППО.

"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ, і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися захисними спорудами" , – підсумував Попко.

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