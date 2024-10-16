Росія застосувала понад 130 "Шахедів": скільки вдалося збити

У ніч на 16 жовтня російські війська застосували для ударів по Україні понад 130 безпілотників типу Shahed, а також дві ракети. Сили ППО збили 51 "Шахед", ще 60 було локаційно втрачено. Водночас понад 20 безпілотників ще знаходяться в повітряному просторі України, ще два – повернулися у напрямку Росії.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти завдали удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із окупованої частини регіону, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також застосували 136 ударних безпілотників (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

"Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється. Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває! Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ" , – йдеться в повідомленні

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах закликали при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, одразу повідомляти у поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію.