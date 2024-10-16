Сили оборони знешкодили ще 1450 загарбників та спалили 9 танків
Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 450 загарбників, спалили 9 танків, 29 артилерійських систем та 30 ББМ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 672 850 (+1 450) осіб,
- танків – 8 997 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 17 969 (+30) од,
- артилерійських систем – 19 459 (+29) од,
- РСЗВ – 1 231 (+0) од,
- засобів ППО – 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31) од,
- крилатих ракет – 2 620 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78) од,
- спеціальної техніки – 3 441 (+0) од.
Дані уточнюються.