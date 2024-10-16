Сили оборони знешкодили ще 1450 загарбників та спалили 9 танків

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 450 загарбників, спалили 9 танків, 29 артилерійських систем та 30 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 672 850 (+1 450) осіб,

танків – 8 997 (+9) од,

бойових броньованих машин – 17 969 (+30) од,

артилерійських систем – 19 459 (+29) од,

РСЗВ – 1 231 (+0) од,

засобів ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31) од,

крилатих ракет – 2 620 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78) од,

спеціальної техніки – 3 441 (+0) од.

Дані уточнюються.