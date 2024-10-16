Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії
Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року, повідомляє Українська правда.
Про це говорить стаття УП "Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему".
У відповіді Офісу генерального прокурора на запит УП зазначається, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України), серед них закрито 2 592. Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення у вигляді дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.
"За січень – вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року".
Однак кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство в десятки разів менша за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень, йдеться у статті УП.
За даними пресцентру судової влади:
- у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165, впродовж січня – вересня 2024 – 766.
- У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.
Статистика вироків за даними пресцентру судової влади Джерело: Інфографіка Андрія Калістратенка, УП
Передісторія:
- 21 вересня військовослужбовець 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив частину, аби привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
- У бригаді, де він служить, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
- Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова.
- Печерський райсуд Києва 11 жовтня обрав запобіжний захід для військовослужбовця – 60 днів під вартою без права на заставу.