Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії

Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року, повідомляє Українська правда.

Про це говорить стаття УП "Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему".

У відповіді Офісу генерального прокурора на запит УП зазначається, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України), серед них закрито 2 592. Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення у вигляді дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.

"За січень – вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року".

Відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди" Джерело: УП

Однак кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство в десятки разів менша за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень, йдеться у статті УП.

За даними пресцентру судової влади:

у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165 , впродовж січня – вересня 2024 – 766 .

вироків, у 2023 – , впродовж січня – вересня 2024 – . У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.

Статистика вироків за даними пресцентру судової влади Джерело: Інфографіка Андрія Калістратенка, УП

Передісторія: