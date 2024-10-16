У Пентагоні пояснили, чому не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем
Сполучені Штати не будуть розміщувати поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, аби збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, бо російсько-українська війна та війна на Близькому Сході – різні. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.
Сінгх підкреслила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.
Водночас, відповідаючи на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту заходу України від російських ракетних атак, представниця Міноборони США зауважила, що це дві різні ситуації.
"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – заявила Сінгх.
Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Напередодні газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.