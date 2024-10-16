ISW: Росіяни модернізували безпілотники Shahed

Армія РФ провела модернізацію ударних безпілотників "Шахед". Тепер дрони літають швидше і на більшій висоті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті послалися на слова військовослужбовця, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ.

За його словами, російські безпілотники "Шахед" раніше були дуже повільними, важко маневреними і могли літати виключно на малих висотах. Однак згодом військові агресора модернізували компоненти дронів, щоб вони могли літати швидше і вище.

Натомість військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику та без проблем ліквідовують ворожі ударні БпЛА.

Атака "Шахедів" і ситуація на фронті

Ввечері у вівторок, 15 жовтня, росіяни вкотре запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Дронова атака триває досі. Над кількома областями працюють сили ППО.

Тим часом за даними Інституту вивчення війни, росіяни мали просування в Курській області, а також незначно просунулися в Донецькій області.

Російський диктатор Володимир Путін використовує солдат КНДР для компенсації втрат на фронті та щоб не оголошувати додаткові хвилі мобілізації в Росії.