Кім Чен Ин відчитав чиновника за занадто вузькі сидіння у громадському транспорті
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відчитав чиновника за надто вузькі сидіння у громадському транспорті у КНДР, повідомляє Ділова столиця.
Відео "наганяя" від Кіма поширюється у соцмережах.
У коментарях зазначають, що "ситий голодного не зрозуміє" і припускають, що "у когось просто широка дупа".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, в північній Кореї стратили від 20 до 30 високопосадовців через катастрофічні наслідки та загибель великої кількості людей, до яких призвела повінь у вересні.