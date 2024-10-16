Кім Чен Ин відчитав чиновника за занадто вузькі сидіння у громадському транспорті

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відчитав чиновника за надто вузькі сидіння у громадському транспорті у КНДР, повідомляє Ділова столиця.

Відео "наганяя" від Кіма поширюється у соцмережах.

У коментарях зазначають, що "ситий голодного не зрозуміє" і припускають, що "у когось просто широка дупа".

Кім Чен Ин відчитав чиновника за надто вузькі сидіння у громадському транспорті. pic.twitter.com/t1ORwvyDTD — 5 канал ???????? (@5channel) October 16, 2024

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в північній Кореї стратили від 20 до 30 високопосадовців через катастрофічні наслідки та загибель великої кількості людей, до яких призвела повінь у вересні.