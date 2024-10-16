МВФ скоро затвердить новий транш для України – Мінфін США

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ, що дозволяє правлінню Фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш 1,1 млрд дол. Про це заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен. Це може відбутись в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку в жовтні у Вашингтоні, каже посадовець, повідомляє Голос Америки.

Фонд на робочому рівні схвалив надання траншу ще 10 вересня, але виконавче правління Фонду ще не надало остаточне схвалення.

"Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми і близько місяця тому завершила п’ятий перегляд програми МВФ" , - каже Німен.

Він переконаний: правління затвердить п’ятий перегляд і схвалить фінансування на 1,1 млрд доларів.

"Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, й Україна продовжить успішно виконувати програму" , - додав посадовець.

Чотирирічна програма фонду загальним обсягом 15,6 мільярда доларів є важливою частиною економічної підтримки України західними країнами та міжнародними організаціями.

Через обстріли української енергетики Фонд очікує економічного уповільнення у другій половині 2024 року.

За 2024 рік МВФ очікує загального зростання економіки на 3%. Відтак ризики для України "залишаються надзвичайно високими", кажуть в МВФ.

Німан же переконаний, що попри складнощі Україна здатна втримувати економічну стабільність.