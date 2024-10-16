У КНДР прозвітували про мобілізацію 1,4 млн громадян, які готові до "священної війни"

У Північній Кореї відзвітували про мобілізацію 1,4 млн громадян, які палко бажають воювати у "священній війні" і знищити ворогів, які посягають на "суверенітет" країни, яку очолює Кім Чен Ин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Корейське центральне інформаційне агентство.

"У разі війни знищиться Республіка Корея (Південна Корея - ред.). Вона бажає війни, і ми із задоволенням знищимо її...

За зведеними даними, за два дні, 14 і 15 жовтня, в загальнодержавному масштабі понад 1,4 млн. керівних працівників Спілки молоді та молодих людей виявили палке бажання вступити й повернутися до Народної армії".

Пропаганда КНДР стверджує, що таким було бажання 1,4 млн молоді 14-15 жовтня.

У заяві КНДР відкрито погрожує Південній Кореї:

"Уся країна переповнена бажанням знищити корейське сміття, яке порушує суверенітет і безпеку нашої священної республіки".

"Гаряча пристрасть молоді до вступу в армію є яскравим проявом пекучої ненависті та мстивості представників нового покоління, готових зривати зброєю покарання безрозсудну хоробрість покидьків людства, що чинять найбільший злочин, аби неодмінно спричинити війну, та порвати поганий зв'язок з ними.

Молоді люди різних місць підписали заяву про вступ і повернення до війська з рішучістю знайти і знищити всіх без винятку найлютіших маніяків протиборства, злочинців".

Нагадаємо: