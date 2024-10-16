Apple випустила новий iPad mini: характеристики планшета

Apple анонсувала абсолютно новий iPad mini. Головною особливістю є чіп A17 Pro, що забезпечує підтримку Apple Intelligence. Але є й багато інших дрібних деталей, на які варто звернути увагу, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.

Оновлення підключення

Новий iPad mini включає оновлення у своїй підтримці як Wi-Fi, так і Bluetooth-мереж.

Для Wi-Fi попередній планшет пропонував сумісність з Wi-Fi 6, але новий mini йде далі, підтримуючи Wi-Fi 6E.

Попередній mini підтримував Bluetooth 5, але новий iPad додає сучаснішу специфікацію Bluetooth 5.3.

Новий iPad mini підтримує Wi-Fi 6E (фото: Apple)

Швидкість передачі

Випущений iPad mini включає порт USB-C для заряджання та передачі даних, як і його попередник. Однак є одне ключове оновлення у швидкості передачі даних.

Обидві моделі підтримують USB 3. Однак старий mini пропонував швидкість до 5 ГБ/с, тоді як нова модель подвоює це значення і досягає 10 ГБ/с.

Поліпшення фотографій

Якщо ви збираєтеся фотографувати з планшета, відносно невеликий iPad mini, можливо, є найпрактичнішим пристроєм для цього.

Завдяки більш потужному чіпу A17 Pro, новий iPad mini пропонує ключове оновлення фотографії через програмне забезпечення.

Smart HDR 4 тепер доступний на новому планшеті, тоді як його попередник підтримував лише Smart HDR 3.

Оновлена 12-мегапіксельна ширококутна задня камера забезпечує ще більшу універсальність нового iPad mini (фото: Apple)

Apple Pencil стає професійним

Новий iPad mini підтримує Apple Pencil Pro та Apple Pencil з USB-C. Однак він не підтримує Apple Pencil 2, який сумісний з попередньою моделлю.

Додавання Apple Pencil Pro не єдина зміна. Новий iPad mini також підтримує Pencil Hover, функцію, вперше представлену з M2 iPad Pro. Це означає, що ви отримаєте підтримку кількох нових жестів під час наведення олівцем над дисплеєм.

Apple Pencil Pro робить створення шедеврів інтуїтивнішим, ніж будь-коли (фото: Apple)

Вартість планшета

Щодо ціни, то версія iPad mini 7 з Wi-Fi коштує 499 доларів (близько 20 600 гривень), а варіант із підтримкою сотового зв'язку - 649 доларів (близько 20 800 гривень). На офіційному сайті Apple вже можна оформити попереднє замовлення - поставки почнуться 23 жовтня.

Підсумки оновлення

iPad mini оновлюється не дуже часто, тому кожне невелике технологічне оновлення може значно допомогти пристрою почувати себе сучасним та актуальним.

Нагадаємо, що Apple випустила оновлення iPadOS 18 для своїх планшетів.