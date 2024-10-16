Кличко розповів, коли почнуть включати опалення у квартирах Києва

В Києві вже дали опалення в низці шкіл, лікарень та дитсадків. А опалення в квартирах з'явиться при одній умові, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання" , - розповів він.

Водночас, за даними Кличка, у Києві до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери.

"Серед них - 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади. Зокрема, 28 стаціонарів, 11 адміністративних будівель а також закладів соціально-побутового напрямку" , - зазначив мер столиці.

Опалювальний сезон 2024 в Україні

Днями прем'єр Денис Шмигаль розповідав, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. Заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.

Щодо тарифів, під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, проте він не стосується електроенергії, холодної води та інших тарифів на комуналку.