У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли уламки снаряда

Жителі півночі Молдови знайшли металеві предмети, ймовірно, уламки снаряда.

Про це повідомили﻿ в прикордонній поліції Молдови.

Уламки знайшли в Окницькому районі за 4 км від українського кордону, поблизу села Ленківці (Лєнкауць).

На місці виявлення металевих предметів працює молдовська поліція та прокуратура.

Зазначимо, з молдовським селом Ленківці межує Вінницька область України.

Нагадаємо, цієї ночі РФ запустила по Україні понад 130 безпілотників Shahed.

Як відомо, після масованих повітряних атак РФ по Україні у Молдові вже неодноразово падали уламки ракет та збиті "Шахеди".