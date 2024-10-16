У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли уламки снаряда
Жителі півночі Молдови знайшли металеві предмети, ймовірно, уламки снаряда.
Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.
Уламки знайшли в Окницькому районі за 4 км від українського кордону, поблизу села Ленківці (Лєнкауць).
На місці виявлення металевих предметів працює молдовська поліція та прокуратура.
Зазначимо, з молдовським селом Ленківці межує Вінницька область України.
Нагадаємо, цієї ночі РФ запустила по Україні понад 130 безпілотників Shahed.
Як відомо, після масованих повітряних атак РФ по Україні у Молдові вже неодноразово падали уламки ракет та збиті "Шахеди".