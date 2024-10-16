У ТЦК закликали українців приєднуватися до лав Збройних сил

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки презентував новий відеоролик, який закликає українців приєднуватися до лав Збройних сил України. Головний меседж відео: "Без тебе перемоги не буде. Долучайся до захисту України сьогодні", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

У відео показані кілька життєвих історій, що відображають різні погляди на участь у війні.

Серед героїв відеоролику:

дівчинка, чий батько вже понад два роки боронить країну,

вчитель, який раніше не мав військового досвіду,

жінка, що на тлі зруйнованих ракетами будинків закликає не передавати війну нашим дітям.

Пресслужба ТЦК наголошує, що навіть попри зусилля держави, завжди знаходяться скептики, які коментують, що мобілізація "не так не працює". Проте, як йдеться у відео, кожен має усвідомити свою роль у перемозі.

"Завжди знайдуться ті, кому все не так, що б їм не показали. А який ти?" - йдеться в описі до відео.

Ролик було створено для того, щоб кожен замислився над власною участю у боротьбі за Україну.

Відомо, що над проєктом працювали львівські креативні агенції та продакшн-студії у співпраці з міською радою.

Мобілізація в Україні

У 2024 році мобілізаційне законодавство України зазнало суттєвих змін, спрямованих на підвищення ефективності комплектування Збройних Сил України в умовах війни. Ключовими нововведеннями стали:

Зниження призовного віку до 25 років. Для осіб 18-24 років запроваджено обов'язкову базову військову підготовку, яка триватиме від 3 до 5 місяців, як у мирний, так і воєнний час. Цифровізація військового обліку шляхом запровадження системи "Оберіг", а також додатків для військовозобов'язаних ("Резерв+") та воєнних ("Армія+). Розширення категорій відстрочок шляхом внесення корективів до списку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Сюди тепер входять студенти, науковці, працівники IT та кібербезпеки, а також члени родин загиблих військовослужбовців​. Також була закріплена можливість для бронювання працівників деяких підприємств та організацій. Мобілізація ув'язнених окремих категорій за їх власним бажанням.

Нагадаємо, що в Україні запустили рекрутинг операторів БПЛА через "Дію".