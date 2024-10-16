ППО вдень збила ще 17 "Шахедів" – Повітряні сили

Протиповітряна оборона збила ще 17 "Шахедів", які перебували в повітряному просторі України з ранку 16 жовтня. Крім того, чотири безпілотники було локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено" , – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БпЛА збито – 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2, влучили у ціль – 2.