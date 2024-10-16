Сибіга: До Одеси приїхали глави МЗС восьми країн Європи
У середу восьмеро міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter).
Він зазначив, що на зустрічі з міністрами йшлося про посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими.
Також Сибіга проінформував колег про "план перемоги" президента Володимира Зеленського та "формулу миру".
Нагадаємо, у середу президент Володимир Зеленський розкрив у Верховній Раді свій "план перемоги". Він складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
Першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
Повний текст "плану перемоги" оприлюднюватися не буде, таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери.