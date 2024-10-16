Сибіга: До Одеси приїхали глави МЗС восьми країн Європи

У середу восьмеро міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter).

Він зазначив, що на зустрічі з міністрами йшлося про посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими.

Також Сибіга проінформував колег про "план перемоги" президента Володимира Зеленського та "формулу миру".

Welcomed my Nordic-Baltic Eight counterparts ???????????????????????????????????????????????????????????????? in Odesa. Discussed strengthening Ukraine’s defense and energy resilience ahead of winter. Informed about @ZelenskyyUa’s Victory Plan and the Peace Formula. We do appreciate our friends’ leadership and strong support. pic.twitter.com/YizPlbRz8Z — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) October 16, 2024

Нагадаємо, у середу президент Володимир Зеленський розкрив у Верховній Раді свій "план перемоги". Він складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

Повний текст "плану перемоги" оприлюднюватися не буде, таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери.