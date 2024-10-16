Опитування показало, скільки українців вірять у перемогу України у війні

83% українців вірять у перемогу України, водночас, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки, повідомляє Українська правда.

Про це говорять результати соцопитування Центру Разумкова.

"83% опитаних вірять у перемогу України у війні (72% жителів Півдня країни, 75% жителів Східного регіону, 87% жителів Західного та 88% жителів Центрального регіонів), не вірять – 11% (від 7% у Центральному регіоні до 21% на Півдні країни)".

Деталі: За результатами опитування, 39% респондентів, які вірять у перемогу України, вважають, що вона настане через 1-2 роки. 19,5% прогнозують перемогу до кінця цього року, 15% очікують, що війна триватиме 3-5 років, а 5% вважають, що перемога може бути через більш ніж 5 років. Водночас 2% респондентів зазначають, що перемога може не статися за їхнього життя.

Найбільший оптимізм щодо термінів перемоги українці проявляли у лютому-березні 2023 року, коли 50% опитаних очікували закінчення війни до кінця 2023 року.

Щодо того, що можна вважати перемогою, то 38% опитаних вважають, що це вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 17,5% вважають перемогою знищення російської армії та сприяння внутрішньому повстанню або розпаду Росії. 17% називають перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7,5% – вигнання російських військ з усієї території України, за винятком окупованого Криму, а 8% – завершення війни, навіть якщо російська армія залишиться на захоплених після 24 лютого 2022 року територіях.

Крім того, 47% респондентів вважають, що дозвіл від західних країн на використання зброї для ударів по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ніж переговори між Україною і РФ, що підтримують лише 29%. Серед тих, хто вірить у перемогу України, 52% виступають за застосування західної зброї без обмежень, тоді як 56% тих, хто не вірить у перемогу, віддають перевагу переговорам.

Також було опитано ставлення до бойових дій українських військ на території Росії. 58% респондентів підтримують такі дії, 20% виступають проти, а 7% залишилися байдужими.

Опитування проводилося з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.