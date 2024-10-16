Комітет ВР схвалив створення Міністерства демографії та діаспори

Члени Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно проголосували за законопроект №11424 про створення Міністерства демографії та діаспори, повідомляє Новое время.

Про це заявив народний депутат України Микола Княжицький, який висунув відповідний законопроєкт.

За його словами, він полягає у створенні єдиного Міністерства, яке повністю охоплює питання демографічної політики. Відомство повинно мати широке коло повноважень, необхідних, зокрема, для розробки стратегічних документів державної демографічної політики та для можливості впливати на зміст рішень інших органів виконавчої влади, якщо вони суперечать демографічній політиці держави.

«Розв'язання демографічної проблеми має розглядатися як одне з ключових завдань держави і суспільства. На рівні з нашою перемогою у війні, досягненням справедливого і стабільного миру, членством в ЄС і НАТО та відбудовою країни» , — написав Княжицький.

Документом також передбачений механізм фінансової підтримки проєктів реальних людей. Для цього пропонують створити Фонд відновлення демографічного потенціалу, який займатиметься видачею грантів.