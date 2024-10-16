Ізраїль атакував муніципальну будівлю в Лівані: 15 жертв, серед них мер - WSJ

Ізраїльські військові в середу, 16 жовтня, завдали авіаудару муніципальної будівлі в місті Набатія на півдні Лівану. Загинули щонайменше 15 людей, серед них мер. З посиланням на The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

В Ізраїлі заявили, що військові завдали ударів по десятках об'єктів у місті Набатія та його околицях. Серед цілей були склади зброї та бойовики Хезболли.

За даними місцевих ЗМІ, під час удару по міській адміністрації загинув мер Ахмад Кахіл, а також було поранено десятки людей. Ізраїльські військові не підтвердили, чи мер був метою удару.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив атаку, заявивши, що Ізраїль завдав ударів по муніципальній будівлі під час зборів міських чиновників, які обговорювали гуманітарні заходи. Він зазначив, що в останні тижні цей район зазнав інтенсивного бомбардування.