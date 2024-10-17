Повітряні сили: Росіяни застосували понад 50 безпілотників, є влучання

У ніч на 17 жовтня росіяни застосували для ударів по Україні 56 ударних безпілотників та одну ракету Х-59. Сили ППО збили 22 дронів, ще 22 – локаційно втрачені. Зафіксовано п'ять влучань.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Ударні безпілотники російські війська запустили з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Керовану авіаційну ракету Х-59 застосували з повітряного простору Курської області.

Зокрема, як зазначають Повітряні сили, застосовувались безпілотники невстановленого типу.

"У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони" , – йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.