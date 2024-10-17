WSJ: Україна не матиме повної ескадрильї F-16 до кінця року

Україна швидше за все не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця року. Ймовірно, таку кількість літаків Україна отримає до весни чи літа наступного року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, США переорієнтовують свою підготовку українських пілотів F-16 з досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Це рішення може відсунути на багато місяців термін, коли Україна отримає повну ескадрилью літаків.

Представники США пояснюють, що таке рішення було ухвалене через нестачу досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови. Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до західного навчання.

Навчання українських пілотів відбувається у трьох різних місцях: на базі Морріс в американському штаті Аризоні, на військовій авіабазі Данії в Скрідструпі, яку нещодавно закрили. За даними WSJ, наразі курси пройшли з десяток пілотів, 11 з них зараз літають в Україні. За словами західного чиновника, деякі пілоти, які почали навчання в Данії, не пройшли програму.

Поінформовані джерела видання зазначають, що Україна швидше за все не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які ними керуватимуть) щонайбільше до весни чи літа наступного року.

За словами особи, знайомої з програмою, вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця почали навчання на F-16 у Румунії. Ще вісім досвідчених пілотів зараз завершують навчання на F-16 в Аризоні та прибудуть в Україну на початку наступного року.

F-16 вже в Україні

Нагадаємо, у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від партнерів. Проте, як зазначає українське командування, це не змінить ситуацію на полі бою. Україна очікує інших постачань літаків.

Але Україна вже втратила один з отриманих винищувачів. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Відомо, що літак збив чотири цілі та заходив на наступну. Тоді винищувач втратив зв'язок. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".