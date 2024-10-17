КНДР офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою"

Парламент КНДР, за вказівкою лідера країни Кім Чен Ина, вніс зміни в конституцію країни і кодифікував Південну Корею як ворожу державу, а не партнера для примирення та об’єднання. Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA, повідомляє Укрінформ.

"Генеральний штаб Корейської народної армії 15 жовтня вжив заходів для фізичного перекриття доріг і залізниць КНДР, які ведуть до Республіки Корея через східну та західну ділянки південного кордону у рамках повного відокремлення території КНДР від території РК" , - зазначає KCNA.

У міноборони Північної Кореї виданню розповіли, що вдень 15 жовтня військові сапери підірвали 60-метрові ділянки автодоріг і залізниці, тим самим остаточно заблокувавши будь-яке сполучення між Північчю та Півднем.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає Республіку Корея як ворожу державу, та необхідний для посилення оборони південного кордону, оскільки через серйозні політичні та військові провокації з боку ворожих сил ситуація тут продовжує погіршуватись і наближатися до непередбачуваної межі війни" , - цитує KCNA представника північнокорейської армії.

У грудні минулого року на засіданні керівництва правлячої в КНДР Трудової партії Кім назвав міжкорейські відносини ворожими і заявив, що примирення чи об’єднання з Південною Кореєю більше не є метою Пхеньяна. Він також дав доручення переглянути конституцію КНДР та визначити Південну Корею як її незмінного головного ворога.

Відповідно до міжкорейської угоди 1991 року відносини між Південною та Північною Кореєю визначаються як "особливі відносини, попередньо сформовані в процесі пошуку возз’єднання", а не як відносини між двома суверенними країнами.

Нагадаємо, Північна Корея у вівторок, 15 жовтня, підірвала частини своїх доріг, які з'єднують її з Південною Кореєю.