Зеленський розповів, про що домовлятиметься у Брюсселі з ЄС та НАТО
Президент Володимир Зеленський вилетів з візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради, проведе зустрічі у Європарламенті та штаб-квартирі НАТО, повідомляє Європейська правда.
Про це глава держави розповів у відеозверненні в четвер.
Він повідомив, що представить на саміті ЄС "план перемоги" – наш "інструмент примусу Росії до миру".
"Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо",– сказав Зеленський, подякувавши главі Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.
Також у Зеленського будуть зустрічі у Європарламенті – з президенткою Робертою Метсолою та з головами політичних груп у Європарламенті.
Крім того, глава держави матиме зустріч із Марком Рютте, генсеком НАТО.
"А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", – відзначив президент.
Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.
Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.