ЗСУ вдарили по полігону, де готували російських снайперів

Українські військові вдарили по полігону, де перебували російські солдати. На полігоні проходили навчання снайперів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє оперативне командування "Захід".

Удару завдали бійці 128 гірсько-штурмової бригади та бригади "Чорний ліс". Захисники вдарили по полігону російських окупантів на півдні України.

Внаслідок атаки ЗСУ знищили солдат російської армії, які проходили навчання на снайперів.

Варто додати, нещодавно у мережі з'явилися кадри ще одного удару по полігону росіян на півдні України. Українські воїни, ймовірно, з РСЗВ HIMARS вдарили по полігону у Запорізькій області.

У момент обстрілу там відбувалися навчання окупаційних військ.

Нагадаємо, українські воїни за останню добу знищили на фронті понад 1400 росіян. Всього Росія з лютого 2022 року втратила вже 674 тисячі загарбників.