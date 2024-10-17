Генсек НАТО: Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому, повідомляє Європейська правда.

Про це Рютте сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер.

Рютте виступав наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським його "плану перемоги", одним із пунктів якого є отримання запрошення на вступ у НАТО. Рютте утримався від того, аби сказати, чи стали держави Альянсу більш прихильними до пропозиції такого запрошення Україні.

"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію", – сказав генсек НАТО.

Зараз, за його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.

"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", – додав Рютте.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.