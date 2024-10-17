Міноборони вперше сертифікувало приватну школу операторів дронів

Міністерство оборони України вперше сертифікувало приватну школу операторів дронів. Її випускники отримають офіційну військову спеціальність, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони України.

За спрощеною процедурою дозвіл отримала київська Global Drone Academy, яка тепер зможе не лише навчати управлінню дронами, а й офіційно надавати випускникам військово-облікову спеціальність. Це означає, що випускники школи отримають можливість служити в армії за конкретною спеціальністю, пов’язаною з керуванням БпЛА.

Ця подія відбулася в рамках нового експериментального проєкту, який був затверджений Кабінетом міністрів України два тижні тому. Проєкт передбачає спрощену сертифікацію приватних шкіл операторів БпЛА для підвищення якості навчання та збільшення кількості кваліфікованих фахівців у цій галузі. Відтепер приватні компанії, що надають освітні послуги у сфері безпілотних технологій, повинні відповідати чітким вимогам і критеріям, встановленим Міністерством оборони.

Global Drone Academy розпочала свою діяльність у 2022 році і за цей час випустила понад 3 700 операторів БпЛА. Серед її випускників - військові спеціальних підрозділів ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ. Школа спеціалізується на навчанні як військових, так і цивільних осіб, надаючи практичні навички управління дронами, що мають важливе значення на полі бою.

Ініціатива з сертифікації приватних шкіл, зокрема таких як Global Drone Academy, спрямована на те, щоб прискорити підготовку висококваліфікованих операторів дронів. Адже безпілотні літальні апарати сьогодні відіграють ключову роль у сучасній війні, зокрема в розвідці, спостереженні за противником, коригуванні артилерійського вогню, а також у виконанні бойових завдань. Брак кваліфікованих операторів БпЛА є однією з проблем, яку намагається вирішити ця програма.

Нагадаемо,що одним із новітніх розробок стала ракета-дрон "Паляниця" – українське виробництво, яке вперше було застосовано в бойових умовах. Це високоточне озброєння створене для ураження стратегічних об'єктів противника та демонструє здатність України самостійно розробляти і впроваджувати сучасні види зброї, які відповідають вимогам війни. Крім того, українська армія прагне збільшити виробництво далекобійного озброєння, включаючи балістичні ракети, здатні завдавати ударів по ворожим цілям на великих відстанях. Уряд України розробляє комплексні програми підтримки оборонної промисловості, щоб забезпечити стратегічну автономію та зміцнити обороноздатність країни в умовах затяжної війни.