Науседа прокоментував "план перемоги" Зеленського

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" президента Володимира Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив перед самітом ЄС, у якому також візьме участь Зеленський.

За словами Науседи, Зеленський сьогодні має представити "план перемоги" лідерам Євросоюзу.

Водночас він зробив кілька коментарів щодо відомих деталей цього плану.

"Ви знаєте, якщо я подивлюся на цей план, то побачу заходи, рішення, які ми не змогли реалізувати в останні місяці, а то й роки", – зазначив він.

Науседа розпочав із пункту про запрошення України до НАТО.

"Я пам'ятаю Вільнюський саміт НАТО, я пам'ятаю Вашингтонський саміт НАТО – ми не змогли досягти консенсусу. І це дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, тому що інакше це рішення не буде можливим", – вважає він.

Щодо пункту про дозвіл на удари по військових об'єктах на території Росії Науседа зауважив, що ЄС також не може прийняти рішення щодо цього.

"Знову ж таки, ми не в змозі прийняти рішення і дозволити їм здійснювати суто оборонну операцію, тому що завдання ударів по об'єктах не означає напад на Росію. Удари по об'єктах означатимуть зменшення сили для нападу з боку Росії та зменшення наступального потенціалу РФ", – наголосив він.

Щодо третього пункту плану Зеленського, а саме: постачання деяких видів військової техніки, ракет дальнього радіуса дії, Науседа акцентував, що "знову ж таки" – ЄС вагається.

"Отже, нічого нового в цьому плані немає, і я не бачу якихось серйозних питань, винесених на стіл переговорів. Йдеться лише про нашу готовність і зобов'язання підтримувати Україну", – наголосив литовський президент.

Він вважає, що "було б великою помилкою думати, що наша нерішучість – це найкращий шлях до деескалації".

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.