Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи – ЗМІ

Україна запропонувала Словаччині та Азербайджану нову схему постачання газу через свою територію до Європейського Союзу. Тема торкається у межах деяких двосторонніх зустрічей, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Наразі, за інформацією видання, обговорюється варіант зберігання газу в українських підземних сховищах із подальшим постачанням до Словаччини чи інших країн. У результаті такі постачання вважатимуться не транзитом, а реекспортом газу.

Суть альтернативи в тому, що власник газу спершу просто закачує його на зберігання в ПСГ, а потім може використати на власний розсуд. Такі пропозиції зроблено і Азербайджану, і Словаччині кілька місяців тому.

Наприклад, якщо газ закачуватиме Азербайджан, то потім, залежно від кон'юнктури ринку та потреб країн Євросоюзу в газі, він зможе продавати його на біржі або за контрактами.

Якщо на пропозицію погодиться Словаччина, то вона зможе купувати газ на кордоні України та РФ, або на точці його входу з Азербайджану до Росії, закачувати в українські ПСГ і потім використати за необхідності сама чи продавати третім країнам.

Але поки що за цією пропозицією проходили лише консультації сторін.

"Переговорами це назвати не можна. Тема торкається в рамках деяких двосторонніх зустрічей, але предметно та детально нічого не обговорюється" , - сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом обговорення "транзитної" теми.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, у ЄС обговорюють два варіанти збереження транзиту газу через Україну з 2025 року після закінчення контракту із "Газпромом". У схемах також пропонується залучити Азербайджан. Проте угода далека від укладання.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очікує на співпрацю від України в імпорті нафти і газу до Словаччини.