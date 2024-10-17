Зеленський: "План перемоги" розробляли не для критиків

Україна розробляла план перемоги у війні з Росією не для критиків. Він направлений на зміцнення України для завершення війни.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський після прибуття до Європейської ради, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. До речі, на початку вторгнення було багато людей, які розказували як будуть відбуватися події і як закінчиться війна. Але наразі ми знаходимося в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як на початку війни, коли ми залишалися в нашій столиці і навколо нас були лише російські війська" , - сказав глава держави.

Зеленський подякував тим, хто поділився своїми ідеями, думками та розумінням, як допомогти Україні. Але український варіант - це план для зміцнення країни для завершення війни незалежно від способів.

"Наш план - це зміцнити Україну, щоб вона була сильною і готовою до дипломатичних або будь-яких інших способів вирішення цієї проблеми. І бути сильними - це не залежить від готовності чи бажання Росії. Лише від готовності і бажання наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити цей план реальністю" , - пояснив президент.

План перемоги Зеленського

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розкрив деталі плану перемоги під час виступу у Верховній Раді. Український план містить п'ять пунктів та три таємних додатки. Їх зміст розкрили окремим партнерам, від яких залежить питання.

Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк, у додатках мова йде про зброю та можливість ударів по території РФ. Ця інформація залишається закритою.