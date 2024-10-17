Ситуація у Харківській області: на лівому березі Оскола відсутні світло, тепло та вода

З населених пунктів Куп’янської та Борівської громад Харківської області вже евакуйовано 100 людей. Сьогодні звідти планують вивезти ще 250 мешканців, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірi телемарафону.

"Пріоритет - лівий берег Осколу, тому що там вже наразі внаслідок обстрілів відсутні комунікації - теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Маємо із тих територій вивезти приблизно 2,5 тисячі людей" , - зазначив Синєгубов.

Загалом на Харківщині планують евакуювати майже 10,5 тисяч мешканців, зокрема з Борівського напрямку Ізюмського району, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію сімей із дітьми. Підлягають евакуації 134 сім’ї з дітьми.

Чиновник також пояснив, що евакуація триває, зокрема для літніх людей, які поки що відмовляються виїжджати. Їм постійно допомагають відповідні служби. Людей переважно перевозять до Харкова, але за бажанням вони можуть обрати будь-який інший регіон України.

Евакуація Куп'янська

15 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Рада оборони Харківської області ухвалила рішення провести евакуацію з Куп'янська та ще трьох громад, розташованих поблизу лінії фронту.

Це рішення було прийнято через неможливість забезпечити стабільне електро-, водо- та теплопостачання на лівобережній частині Куп'янська.

Крім того, вирішено провести примусову евакуацію сімей з дітьми у селищі Борова.