Зеленський розповів, як лідери Євросоюзу сприйняли "план перемоги"

Більшість лідерів ЄС підтримали український план перемоги. Україна та європейські партнери будуть працювати над ним.﻿ Про це заявив президента Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в засіданні Євроради, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні в нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами ЄС. З усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. І я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками і після нашої дуже відвертої розмови в принципі більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги" , - заявив Зеленський.

Президент висловив вдячність, що зміг представити деталі плану в ЄС.

"Я радий, що наші команди будуть працювати далі" , - сказав глава держави.

План перемоги Зеленського

У середу, 16 жовтня, стали відомі деталі плану перемоги України у війні. Президент Володимир Зеленський представив його у Верховній Раді.

План складається з п'яти основних пунктів та трьох додатків. Вони містять закриту інформацію, яка стосується оборони. Детальніше про план перемоги - у нашому матеріалі.

Раніше Зеленський показав план лідерам США, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Сьогодні, 17 жовтня, він прибув до Брюсселю та представив український план іншим лідерам ЄС.