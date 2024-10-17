Зеленський у розмові з Трампом про НАТО нагадав про Будапештський меморандум

Президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський розповів на пресконференції у четвер після участі у засіданні Євроради, де він представив "план перемоги", повідомляє "Європейська правда".

Президент згадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну, що відмовилась від ядерної зброї.

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна.

У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси" , – розповів глава держави.

Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.