Норвегія надасть Україні 250 млн на відновлення енергооб’єктів

Норвегія виділить пакет допомоги на 250 млн євро для відновлення зруйнованих енергооб’єктів та розбудови сучасної енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми оголосили про пакет підтримки в розмірі 250 мільйонів євро саме енергетичної інфраструктури. І тут ми працюємо з українською владою, з міжнародними партнерами як щодо ремонту того, що було зруйновано, так і для допомоги з розбудовою нової сучасної енергетичної інфраструктури 21-го століття, яка є більш стійкою, більш розгалуженою" , – сказав він.

Ейде також оголосив, що його країна надасть окремий зимовий пакет підтримки енергосектору, в рамках якого передбачається, наприклад, утеплення будинків.

"Ми працюємо з ключовими партнерами на цьому фронті" , – підкреслив міністр.

За його словами, Норвегія лише цього року виділила Україні 2,3 млрд євро, що є потужним сигналом підтримки України.